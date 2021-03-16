Наталия Орейро выпустила песню о пандемии на русском языке

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро представила песню, часть которой она исполнила на русском языке. Клип опубликован на видеоплощадке YouTube.

Трек под названием «Будем танцевать» (Listo Pa'Bailar) посвящен пандемии коронавируса. Орейро предлагает помечтать о новых встречах с дорогими людьми. Часть композиции исполнительница поет на испанском, а часть на русском языке.

«Будем танцевать» – это позитивный, обнадеживающий взгляд через музыку и танцы, сообщила сама певица. Песня была записана в пяти разных студиях и представлена на YouTube-канале группы Bajofondo, которая приняла участие в ее создании.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 12.03.21

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