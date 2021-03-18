Джоли представит в суде свидетельские показания детей о том, что Питт применял домашнее насилие

Анджелина Джоли готова представить в суд доказательства того, что ее бывший муж Бред Питт прибегал к домашнему насилию. Напомним, пара находится в бракоразводном процессе.

В новых документах, представленных в суд перед обсуждением иска о разводе, Анджелина Джоли сказала, что у нее есть «доказательства» домашнего насилия со стороны бывшего мужа Брэда Питта и она готова привести детей свидетельствовать против него.

Актриса заявила, что ее позиции крепки, и представила свидетельские показания детей, общих с Питом и приемных: Мэддокс, 19 лет, Пакс, 17 лет, Захара, 16 лет, Шайло, 14 лет, и близнецы Нокс и Вивьен, 12 лет.

Анджелина представила документы в суд в прошлую пятницу в связи с судебной тяжбой, которая ведет ее против бывшего мужа.

Напомним, что актеры расстались в сентябре 2016 года после двух лет брака. Джоли и Питт, которые встречались с 2004 года после того, как влюбились на съемочной площадке сериала «Мистер и миссис Смит» были официально объявлены «холостыми» в апреле 2019 года, но судебный процесс о разводе все еще открыт, также продолжается и борьба за опеку над детьми, пишет агентство ANSA.

Нью-Йорк, Елена Васильева

Нью-Йорк. Другие новости 16.03.21

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