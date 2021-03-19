Арнольд Шварценеггер возглавит сопротивление землян при вторжении инопланетян

Пользователи выбрали голливудского актера Арнольда Шварценеггера лидером сопротивления в случае инопланетного вторжения. Об этом сообщает издание Deadline.

В опросе, проводимом британским телеканалом Blaze, приняли участие 2 тысячи человек. В список вошли 20 знаменитостей. Телезрителям предлагалось выбрать, кому из них они доверили бы руководство в случае вторжения инопланетян на Землю.

«Я хочу поблагодарить людей за то, что они верят в меня. Я готов служить», – написал Шварценеггер в своем тветтере, комментируя результаты исследования.

Второе место занял актер Уилл Смит. В пятерку лидеров также вошли телеведущий Дэвид Аттенборо, звезды боевиков Брюс Уиллис и Том Круз.

Кроме того, в список попал бывший президент США Дональд Трамп, он находится на восьмой строчке. Его соперник на прошедших выборах Джо Байден замыкает двадцатку.

Также зрители хотели бы видеть в рядах руководителей сопротивления инопланетянам Харрисона Форда, Сигурни Уивер и Джиллиан Андерсон.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 18.03.21

Джоли представит в суде свидетельские показания детей о том, что Питт применял домашнее насилие. / Наталия Орейро выпустила песню о пандемии на русском языке. / Организаторы «Евровидения» сняли песню белорусов с конкурса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»