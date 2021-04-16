На пост губернатора Калифорнии претендуют трансгендер и порноактриса

Порноактриса Мэри Кэри поборется с трансгенденром Кейтлин Дженнер за пост губернатора американского штата Калифорния. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Выборы могут состояться в ноябре текущего года. О желании участвовать в них уже заявила 71-летняя Кейтлин Дженнер – трансгендерная мачеха Ким Кардашьян.
Конкуренцию ей составит 40-летняя порноактриса Мэри Кэри. Она уже баллотировалась на пост губернатора штата в 2003 году, но проиграла актеру Арнольду Шварценеггеру. «В этот раз я более опытная и не собираюсь быть пассивной. Я буду сверху», – заявила Кэри.
Лос-Анджелес, Зоя Осколкова
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