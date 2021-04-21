«Я не могла ничего сказать»: Водонаева попала в реанимацию с микроинсультом

Телеведущая Алена Водонаева попала в больницу с микроинсультом. О своей экстренной госпитализации 38-летняя звезда сообщила накануне, а сегодня рассказала, что с ней произошло.

Изначально Водонаева оказалась в реанимации столичной больницы №64, а сегодня ее перевели в отделение неврологии.

«Микроинсульт. Вчера днем, часов в 12, мне резко стало плохо. Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно. Все это произошло при моей маме, жене брата и подруге. Они и вызвали скорую. Происходящее, когда все началось, помню плохо. Помню, что меня разматывало в разные стороны и я со всей силы держала язык зубами, чтобы не проглотить его», – написала телеведущая в своем инстаграме.

Водонаева сообщила, что в реанимации ей снимали капельницу из катетера без перчаток, что ей «очень не понравилось». «И такое несоблюдение мер безопасности – на фоне ковида! Класс, да?» – возмутилась звезда. Но в целом «все хорошо (если это подходит к моей ситуации)», пишет она. «Лежу в неврологии, меня обследуют от и до», – добавила звезда.

По словам знаменитости, последний раз ее увозили на скорой помощи в 2009 году. Она призналась, что ей страшно оставлять всех, за кого она несет ответственность и также страшно «быть не в ресурсе, быть нездоровым».

Москва, Наталья Петрова

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