В США арестовали пятерых похитителей собак Леди Гаги

В Лос-Анджелесе арестовали пять человек, которые причастны к похищению питомцев известной певицы Леди Гаги. Об этом сообщает ABC.

Ограбление произошло в феврале. Предположительно, злоумышленников привлекла дорогая порода собак. Они выстрелили в помощника певицы, который выгуливал животных, похитили французских бульдогов Коджи и Густава и скрылись.

Третья собака, Мисс Азия, смогла сбежать, ее нашли полицейские и вернули хозяйке. За возвращение собак Леди Гага предложила 500 тысяч долларов. Через два дня животных привели в полицию.

По подозрению в нападении были арестованы пять человек. Их обвиняют в покушении на убийство и пособничестве. Отмечается, что мужчина, выгуливавший собак, выжил, но ему удалили часть легких.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 26.04.21

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