В США арестовали пятерых похитителей собак Леди Гаги

В Лос-Анджелесе арестовали пять человек, которые причастны к похищению питомцев известной певицы Леди Гаги. Об этом сообщает ABC.
Ограбление произошло в феврале. Предположительно, злоумышленников привлекла дорогая порода собак. Они выстрелили в помощника певицы, который выгуливал животных, похитили французских бульдогов Коджи и Густава и скрылись.
Третья собака, Мисс Азия, смогла сбежать, ее нашли полицейские и вернули хозяйке. За возвращение собак Леди Гага предложила 500 тысяч долларов. Через два дня животных привели в полицию.
По подозрению в нападении были арестованы пять человек. Их обвиняют в покушении на убийство и пособничестве. Отмечается, что мужчина, выгуливавший собак, выжил, но ему удалили часть легких.
Лос-Анджелес, Зоя Осколкова
Лос-Анджелес. Другие новости 26.04.21
В США объявили лауреатов премии «Оскар». / Лидер Rammstein спел песню на русском языке. / «Я не могла ничего сказать»: Водонаева попала в реанимацию с микроинсультом. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube