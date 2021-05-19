Супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерью в 50 лет

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала матерью. Пост на соответствующую тему появился на ее страничке в Инстраграме во вторник.

«Прекрасное маленькое благословение выбрало меня в качестве ее матери, – написала Кэмпбелл в Instagram. – Для меня большая честь иметь эту нежную душу в моей жизни, что нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви».

Объявление сопровождалось фотографией руки Наоми, обнимающей ножки новорожденной, одетой в детское платье, украшенное цветочным принтом.

Как сообщает CNN, это первый ребенок 50-летней супермодели, и для всех ее рождение стало сюрпризом – о своей беременности Кэмпбелл никому не рассказывала.

Ранее Кэмпбелл говорила о том, что хотела бы стать матерью. В 2017 году она рассказала Evening Standard, что думала о рождении ребенка: «Я все время думаю о том, чтобы иметь детей ... Но теперь, когда наука шагнула так далеко, я думаю, что смогу сделать это, когда захочу».

После объявления о рождении ребенка друзья Кэмпбелл устремились на страничку в Инстраграм с поздравлениями. Актриса Зои Салдана написала: «Боже мой, поздравляю леди! Какое благословение!!!»

На радостную новость откликнулся и дизайнер Марк Джейкобс, работающий с Кэмпбелл с 1994 года: «Боже мой!!!!! Сегодня ?? Абсолютно невероятно», – прокомментировал Джейкобс. – Как ей повезло, и как повезло тебе! Какой чудесной матерью ты станешь. Благословения всех вокруг».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.05.21

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