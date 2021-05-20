Сальма Хайек рассказала, как заболела Covid-19 и хотела умереть дома

Сальма Хайек рассказала, как переболела коронавирусом. В недавнем интервью Variety актриса призналась, что заразилась вирусом на ранней стадии пандемии и чуть не попала в больницу.

«Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что мне было так плохо, – рассказала Хайек изданию. – Я сказала: нет, спасибо. Я лучше умру дома».

По словам актрисы, она провела семь недель в самоизоляции у себя дома и что ей даже давали кислород, пишет CNN.

Хотя Сальма Хайек уже вернулась к работе над фильмом «Домом Гуччи» Ридли Скотта, она призналась, у нее все еще нет той энергии, которая была у нее когда-то.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

Лос-Анджелес. Другие новости 19.05.21

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