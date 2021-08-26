Порноактера-рекордсмена обвинили в 34 эпизодах изнасилования

В США известного порноактера Рона Джереми обвинили в 34 сексуальных преступлениях. По словам жертв, мужчина на протяжении многих лет принуждал женщин к сексу, домогался их и насиловал. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Рон Джереми работал в порноиндустрии с конца 1970 годов. За свою карьеру он снялся в более чем двух тысячах фильмов для взрослых. По этому показателю он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Сейчас 68-летнего актера обвиняют в 12 изнасилованиях, семи случаях принуждения к оральному сексу, шести насильственным прикосновениях к интимным частям женщин, нескольких домогательствах во сне или с использованием посторонних предметов. Одна из жертв была несовершеннолетней.

Известно, что с обвинением в адрес актера выступили 23 женщины. Они заявили, что Джереми нарушал закон с 1996 года. Если его причастность к преступлениям докажут, ему грозит до 330 лет тюрьмы.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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