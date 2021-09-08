Отец Бритни Спирс намерен вернуть дочери свободу

Американская поп-звезда Бритни Спирс получила шанс обрести свободу – ее отец и назначенный по суду опекун Джейми Спирс заявил, что намерен дать дочери финансовую свободу.

Напомним, что 13 лет назад в связи с нестабильным психическим состоянием Бритни, которая переживала череду личных драм в отношениях с мужчинами, суд назначил ей опеку. Роль управляющего получил отец Бритни. Уже много лет певица борется за полную независимость – она уверяет, что смогла взять себя в руки и полностью готова отвечать за свои действия. Отца Бритни называет человеком жестоким, тираничным, который угрожал ей, что в случае, если Бритни продолжит настаивать на независимости, он лишит ее возможности общаться с детьми.

Два месяца назад Бритни Спирс пыталась избавиться от отца через суд, но успеха не добилась. На ее стороне выступили многочисленные фанаты – в социальных сетях офлайн они развернул целую кампанию, требуя вернуть их любимице свободу.

Теперь мистре Спирс сам подает в суд на снятие опеки. «У него есть право на то, чтобы суд серьезно рассмотрел вопрос о том, необходима ли Бритни опека», – цитирует ВВС слова Спирса.

«Если миссис Спирс считает, что может позаботиться о своей жизни сама, мистер Спирс считает, что ей следует предоставить такую ​​возможность. Он хочет для своей дочери только самого лучшего», – говорится в документе, представленном в Верховный суд.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

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