Известного американского исполнителя Р. Келли присяжные признали виновным в изнасилованиях и домогательствах

Американский певец Р. Келли признан виновным по всем девяти пунктам обвинения в домогательстве и сексуальном насилии в отношении молодых женщин и несовершеннолетних. Решение было принято в понедельник присяжными федерального суда Нью-Йорка. Приговор должен быть вынесен 4 мая 2022 года, и певцу грозит многолетнее лишение свободы, сообщает BBC. 54-летний Р. Келли неоднократно отрицал выдвинутые против него обвинения.

По данным прокуратуры, звезда R&B воспользовался своей славой и заманивал своих будущих жертв обещаниями помочь им в музыкальной карьере. Некоторые из них дали показания, что были несовершеннолетними, когда певец изнасиловал их.

В ходе шестинедельного судебного разбирательства в суде также дали показания 11 человек, обвинявших певца в сексуальном насилии – девять женщин и двое мужчин. Они описали сексуальное унижение и насилие, которые совершал в отношении них Р. Келли.

Адвокаты Келли пытались изобразить женщин, обвинявших его в сексуальном насилии, как бывших фанаток, которые почувствовали себя обманутыми, когда потеряли его расположение. Они также утверждали, что их секс с Келли был добровольным, сообщает Reuters.

Как сообщают СМИ, Р. Келли не поднимал головы, когда зачитывалось решение присяжных, его лицо было закрыто белой маской. Одна из женщин в зале суда плакала, когда слушала вердикт. Адвокат певца Деверо Канник позже заявил журналистам, что защита разочарована озвученными выводами.

Р. Келли – трехкратный обладатель премии «Грэмми». Самая известная его песня – I believe I can fly.

Суд над ним стал кульминацией накопившихся подозрений и обвинений, дошедших до общественности в последние годы. Многие из них появились в документальном фильме 2019 года под названием «Р. Келли и его жертвы». Начало суда несколько раз откладывалось из-за пандемии Сovid-19.

В Иллинойсе и Миннесоте Р. Келли предъявляют еще одно аналогичное обвинение, которое он также отрицает.

Вашингтон, Елена Васильева

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