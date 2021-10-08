Композитор мюзикла «Кошки» расстроился из-за экранизации и купил щенка

Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер рассказал, что был очень сильно разочарован экранизацией своего мюзикла «Кошки», вышедшей в 2019 году. В результате он купил себе собаку.

«В «Кошках» все было невероятно неправильно. На самом деле не было никакого понимания того, почему музыка вообще звучала. Я увидел это и просто подумал: «Боже, нет». Впервые за мои 70 с лишним лет я пошел и купил собаку. Так что единственный хороший результат этого – мой маленький щенок», – сказал музыкант в интервью Variety.

Уэббер так привязался к новому питомцу, что хотел взять его с собой в путешествие. Авиакомпания попросила композитора предоставить доказательства того, что ему действительно необходима в полете собака-терапевт.

В ответ музыкант напомнил им о неудачной экранизации «Кошек». В результате ему даже не потребовалась справка от врача, Уэббера пустили на борт с собакой.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 08.10.21

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