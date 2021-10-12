Последний Супермен будет бисексуалом

Издательство комиксов DC Comics объявляет, что их последний Супермен, Джон Кент, будет бисексуалом.

В следующем выпуске графического романа, который выйдет в ноябре, Джон будет изображен в однополых отношениях со своим другом Джеем Накамурой.

Сюжетная линия является частью «Супермен: Сын Кал-Эла», сериала о том, как Джон принимает мантию Супермена от своего отца, Кларка Кента, сообщает BBC.

В предыдущих сериях, которые выходили с июля, Джон уже боролся с лесными пожарами, вызванными изменением климата, предотвращал стрельбу в средней школе и протестовал против депортации беженцев.

В более раннем выпуске Джон подружился с Джеем – розоволосым репортером в очках. В DC Comics заявили, что пара проявит свои чувства в пятом выпуске после того, как Джон «морально и физически сгорит от попыток спасти всех, кого сможет». Детали сюжета не разглашаются, но изображения, опубликованные DC Comics, показывают, что Джон и Джей целуются.

Сценарист графического сериала Том Тейлор рассказал BBC, что, когда ему впервые предложили эту работу, он задумался, «каким должен быть Супермен сегодня».

«Меня поразило, что это будет реальная упущенная возможность, если мы заменим Кларка Кента другим натуральным белым спасителем», – сказал г-н Тейлор.

К его удивлению, прежде чем он смог представить идею о том, что Джон бисексуален, ему сказали, что DC Comics уже обдумывает эту идею.

«За последние несколько лет произошел настоящий сдвиг – десять лет назад, пять лет назад это было бы труднее, но я думаю, что все изменилось в лучшую сторону», – сказал г-н Тейлор.

Но мнению сценариста, несмотря на негативную реакцию «троллей» в социальных сетях, в основном такой поворот событий обществом был воспринят положительно.

«У нас есть люди, которые говорят, что читают эти новости сегодня и заливаются слезами – люди, которые говорят, что никогда в жизни не думали, что смогут увидеть себя в Супермене ... буквально самом могущественном супергерое в комиксах», – вспоминает г-н Тейлор.

«У вас всегда будут люди, которые будут использовать старую фразу «не вкладывайте политику в комиксы», забывая, что каждая история [комиксов] когда-либо была политикой, – отметил Тейлор. – Люди, которые не понимают, что [серия комиксов Marvel] «Люди Икс» были аналогией движения за гражданские права».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.10.21

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