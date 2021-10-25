Умер тот самый официант из культового сериала «Друзья»

В США после тяжелой и продолжительной болезни скончался актер Джеймс Майкл Тайлер. Всемирная известность пришла к нему после съемок в сериале «Друзья», где он сыграл официанта Гантера, работающего в кафе, которое постоянно посещали персонажи ситкома. Смерть актера ВВС подтвердил его агент. Тайлер умер в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 59 лет. В 2018 году врачи диагностировали рак простаты на поздней стадии. Позже болезнь распространилась на кости.

Его менеджер напомнил, что, стремясь помочь как можно большему количеству людей, Тайлер не побоялся опубликовать свою историю и убедил мужчин в возрасте 40 лет и более сдать анализ крови, который мог бы выявить рак простаты.

Хотя он не так часто появлялся в «Друзьях», как шесть главных героев, он все же завоевал популярность среди фанатов сериала. В качестве Гантера из Central Perk Café, он исполнил роль оптимистичного поклонника Рэйчел, которую сыграла Дженнифер Энистон. Герой актера появился почти в 150 эпизодах ситкома.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

Лос-Анджелес. Другие новости 15.10.21

Бэнкси дважды продал одну картину и за рекордную сумму. / Последний Супермен будет бисексуалом. / Композитор мюзикла «Кошки» расстроился из-за экранизации и купил щенка. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»