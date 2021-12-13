Джеймс Бонд не станет женщиной, но и мужчиной быть перестанет

Спецагент Джеймс Бонд может стать небинарной персоной, то есть тем, кто не относит себя к мужчинам или женщинам. Об этом сообщила продюсер Барбара Брокколи.

Брокколи совместно с компанией EON Productions обладает правами на кинофраншизу об агенте 007. Ранее ходили слухи, что знаменитого агента могут сделать женщиной. Однако продюсер заявила, что таких планов пока нет.

На вопрос о том, может ли агент 007 стать небинарной персоной, Брокколи ответила, что не исключает этого в будущем. «Кто знает, я думаю, это обсуждаемо. Нужно просто подобрать подходящего актера», – пояснила она.

Не так давно на экраны вышла картина «Не время умирать», где роль агента 007 исполнил Дэниэл Крэйг. Для актера это был пятый и последний фильм про Джеймса Бонда. Пока нет данных о том, кто мог бы сыграть британского спецагента в будущем.

Лондон, Зоя Осколкова

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