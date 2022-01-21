Памела Андерсон разводится с пятым мужем

Американская актриса Памела Андерсон начала бракоразводный процесс с пятым мужем. Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на свой источник.

Артистка была замужем за телохранителем Дэном Хейхерстом чуть больше года. Их роман начался во время карантина, спустя семь месяцев после предыдущего развода Андерсон с прошлым супругом, голливудским магнатом Джоном Питерсом. Бракосочетание состоялось в декабре 2020 года.

В настоящее время 54-летняя Андерсон уже не живет с супругом. По словам инсайдеров, отношения пары стали похожи на исчерпавший себя пандемический вихрь.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»