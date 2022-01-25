Великобритания вводит запрет на восстановление девственности

В Великобритании проведение операций по восстановлению девственности станет уголовно наказуемым, – сообщает BBC.

Как сообщила министр здравоохранения Соединенного королевства Джиллиан Киган, таким образом правительство пытается защитить «уязвимых» женщин и девочек в стране. На данный момент подобные операции проводятся в клиниках и стоят около £3000.

Как правило, практика гименопластики связана с консервативными культурами, где высоко ценят девственность девушек, которую они должны хранить до брака.

Сообщается, что в Великобритании тестирование на девственность также окажется под запретом. По данным ВОЗ, эта процедура практикуется как минимум в 20 странах.

Ранее Ватикан разрешил «невестам Христа» не хранить свою девственность.

Лондон, Иван Бабурин

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