После «превращения» сына Супермена в гея продажи комикса рухнули

Выпущенные в прошлом году компанией DC Comics комиксы писателя Тома Тейлора о сыне Супермена Джоне Кенте, который влюбляется в мужчину, оказались невостребованными читателями, их продажи буквально обвалились, – сообщает The Daily Wire.

Как сообщает издание, по сюжету комикса «Супермен: сын Кал-Эла» Джон Кент завязывает дружбу с репортером Джеем Накамурой, а потом и влюбляется в него».

Поначалу в DC Comics радостно рапортовали, что такой сюжетный поворот вызвал невиданный интерес. Однако данные сайта отслеживания продаж ICv2 по всему миру указывают на то, что новинка нигде даже не вошла в топ-50 лидеров продаж.

Если в предыдущие годы первый комикс сезона всегда продавали в количестве более 100 тысяч экземпляров, то первый номер с супергероем-геем стартовал с отметки 68,8 тысяч экземпляров. После чего и без того низкие продажи упали вдвое: третий номер о сыне Супермена – гее Джоне Кенте разошелся тиражом всего 34 тысяч экземпляров.

Сообщается, что сценарист комиксов Том Тейлор не падает духом, он уже объявил, что в очередном выпуске «Сына Кал-Эла» супергерой-гей станет еще и борцом с изменением климата.

Следует отметить, что обозреватели комиксов говорят, что на финансовом положении компании DC провал с Суперменом не скажется, так как львиную долю заработка ей приносят комиксы о Бэтмене.

Вашингтон, Иван Бабурин

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