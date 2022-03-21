85-летний Сильвио Берлускони женился в третий раз

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отпраздновал пышную свадьбу. Женой политика стала Марта Фашина, которая младше него на 53 года. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Для Берлускони это третий брак, впрочем, он чисто символический. Пара не расписывалась, а только провела торжественную церемонию в часовне виллы Гернетто, на которой присутствовали 60 гостей. Избранница экс-премьера также занята в политике, она является депутатом итальянского парламента.

Берлускони познакомился с будущей супругой Мартой в 2018 году. Решение о бракосочетании было принято после того, как он вместе с избранницей провел время на самоизоляции в Ницце.

Для политика это третий по счету брак. У него есть пятеро детей от предыдущих жен. В итальянской прессе сообщают о том, что именно наследники Берлускони выступили против того, чтобы он официально оформлял отношения с молодой любовницей.

Рим, Зоя Осколкова

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