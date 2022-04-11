Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова помолвлены

Спустя восемнадцать лет после их «первого раза» Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова помолвлены. О Том, что у них снова роман стало известно в прошлом году. Пара охотно позировала на камеры парарацци.

О том, что помолвка состоялась, стало известно из видеосообщения от Дженнифер Лопес, в котором она восхищается тем обручальным кольцом – его украшает большой зеленый камень, цвет, который является ее любимым.

Подозрения, возникшие после этого у поклонников, Лопес подтвердила вчера вечером вторым видео-сообщением, в котором эмодзи в виде обручального кольца помещен рядом с адресом ее профиля: «Я хочу рассказать вам кое-что очень интересное и особенное…» теперь фанаты задаются вопросом, действительно ли сейчас подходящее время для обручения?

Лопес, которой 52 года, и Аффлек, который младше ее на три года, впервые обручились в ноябре 2002 года, после того, как снялись вместе в фильме «Джильи», но через год, буквально накануне свадьбы, пара жениться передумала – из-за «слишком большого внимания средств массовой информации». В январе 2004 года они расстались.

У пары «Беннифер», как их прозвали СМИ и поклонники, пятеро детей, у нее двое от бывшего мужа Марка Энтони, а у Аффека и его бывшей жены Дженнифер Гарнер – трое.

В феврале Лопес призналась «People», что на этот раз она поверила в силу их любви: «Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся в разных местах нашей жизни, мы теперь у нас есть дети, и мы больше понимаем».

Москва, Елена Васильева

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