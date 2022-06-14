Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились

В мировых СМИ активно распространяется новость о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились. Согласно не подтвержденным данным, циркулирующим в социальных сетях и сайтах, посвященных селебрити, знаменитая голливудская пара произнесла «да» через 19 лет после нашумевшего распада союза в 2003 году, когда они тоже должны были идти к алтарю.

На этот раз, по слухам, местом свадьбы в узком кругу близких друзей был выбран отель Ritz-Reynolds на озере Окони в Джорджии. Все гости подписали соглашение о неразглашении, чтобы предотвратить распространение новостей.

Бен и Джей Ло снова сошлись в прошлом году, а в сентябре официально обручились, напоминает ANSA.

Лопес, которой 52 года, и Аффлек, который на три года младше своей избранницы, впервые полюбили друг друга в ноябре 2002 года, после того, как снялись вместе в фильме «Джильи», но уже в следующем году, буквально накануне свадьбы, разошлись. Официальна причина отмены церемонии – слишком большое внимание средств массовой информации. В январе 2004 года Бен и Джей Ло расстались.

У пары «Беннифер», как их прозвали СМИ, пятеро детей – у нее двое от бывшего мужа Марка Энтони, а у Аффлека и бывшей жены Дженнифер Гарнер – трое.

В феврале Лопес призналась «People», что на этот раз она поверила в силу их любви: «Теперь мы старше, мы умнее, у нас больше опыта, мы находимся в разных местах нашей жизни, мы теперь у нас есть дети, и мы очень осведомлены об этих вещах».

Лос-Анджелес, Елена Васильева

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