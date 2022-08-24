Оззи Осборн пообещал никогда больше не принимать кислоту после того, как час проговорил с лошадью

Оззи Осборн рассказал, что пообещал никогда больше не принимать кислоту после того, как в течение часа разговаривал с лошадью в поле.

73-летний рокер был убежден, что млекопитающее сказало ему «от…ись» в конце их разговора, и с этого момента он решил держаться подальше от психостимулирующих веществ данного класса.

Бывший фронтмен Black Sabbath, который боролся со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, напомнил: «В то время в Америке люди очень любили добавлять в напитки кислоту», – сообщает Daily Star.

«Раньше я глотал горсть таблеток за раз. Конец этому пришел, когда мы вернулись в Англию. Я принял 10 таблеток кислоты и пошел гулять в поле. В итоге я простоял там и разговаривал с этой лошадью около часа», – подделся воспоминаниям Осборн.

На этой неделе фронтмен Black Sabbath вернулся на сцену в своем родном городе Бирмингеме на церемонию закрытия Игр Содружества – всего через два месяца после выписки больницы.

Дело в том, что в 2019 году у Оззи диагностировали болезнь Паркинсона, и в том же году он перенес травму позвоночника, чуть не оставшись парализованным до конца жизни. С тех пор Осборн много лечился и не вступал. Сейчас он чувствует себя лучше: «Я определенно чувствую любовь и поддержку со стороны всех моих поклонников и шлю всем большое спасибо за их мысли, молитвы и добрые пожелания во время моего выздоровления».

Москва, Елена Васильева

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