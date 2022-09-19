В Саудовской Аравии мужчина женился 53 раза и остался холостяком

Житель Саудовской Аравии за свою жизнь женился 53 раза, но в итоге остался в одиночестве. Об этом пишет Oddity Central.

С первой супругой Абу Абдулла сочетался браком в 20 лет. Невеста была старше жениха на шесть лет. Через три года у пары возникли разногласия. Муж привел в дом вторую жену, но женщины между собой постоянно ссорились. Тогда Абу решил развестись со всеми и остался один.

В общей сложности на протяжении 43 лет мужчина женился 53 раза, но так и не встретил женщину, с которой хотел бы остаться надолго. Самый короткий брак длился всего одну ночь.

В результате 65-летний Абу вновь холост. Неудачи в семейной жизни отвратили мужчину от брака. Он утверждает, что настолько привык жить один, что больше не будет предпринимать попыток жениться.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

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