Модный дом оказался в центре скандала из-за рекламы с «российскими» березами

Модный дом Dior обвинили в скрытой рекламе России после выхода круизной коллекции. В ролике модели в кружевных платьях позируют в окружении берез.

Бренд опубликовал кадры с одеждой и аксессуарами из новой коллекции в социальных сетях. В подписи к снимкам и видео говорится о «ледяном царстве», где были созданы эти вещи, что «воплощают в себе чудеса праздничного сезона».

В комментариях подписчики раскритиковали рекламную кампанию модного дома. Многие посчитали, что новая коллекция отдает дань русской культуре и природе в то время, как в мире идет так называемая «политика отмены», которая направлена на изоляцию России и отказ от всего русского.

Впрочем, нашлись и те, кто не нашел ничего предосудительного в этой рекламе и похвалил бренд за продвижение русской культуры.

Париж, Зоя Осколкова

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