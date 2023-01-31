Алеку Болдуину грозит до полутора лет тюрьмы за непредумышленное убийство

Американскому киноактеру Алеку Болдуину предъявили формальное обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, на съемках фильма «Ржавчина», за что ему грозит до полутора лет тюрьмы, – пишет во вторник, 31 января, издание Page Six.

Издание также сообщает, что помимо Болдуина обвинение предъявлено Ханне Гутерреш-Рид, которая отвечала за оружие на съемках фильма. Обоим обвиняемым грозит до 18 месяцев тюрьмы и потенциальный пятилетний запрет на использование оружия.

«По данным следствия, доказано, что в день расстрела за небольшой промежуток времени до трагедии обоими было совершено не менее десятка действий по неосторожности, которые привели к гибели оператора, причем это не включая неосторожного обращения с огнестрельным оружием со стороны Болдуина», – говорится в публикации.

Следует напомнить, что в октябре 2021 года Алек Болдуин случайно застрелил оператора и ранил режиссера из бутафорского оружия, в котором оказался один боевой патрон.

Вашингтон, Иван Бабурин

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