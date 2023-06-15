Восьмидесятитрехлетний Аль Пачино в четвертый раз стал отцом

Стэн Розенфилд представитель Аль Пачино в четверг, 15 июня, заявил, что знаменитый американский актер стал отцом в четвертый раз, – сообщает портал TMZ.

В комментарии изданию представитель актера сказал: «Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын, которого назвали Роман Пачино».

«Ранее 29-летняя Альфаллах встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером, которому сейчас 79 лет. В 2019 году ее видели на улице с Клинтом Иствудом, которому на тот момент было 89, но девушка утверждала, что они просто друзья»,– сообщает также британский таблоид Daily Mail.

Вашингтон, Иван Бабурин

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