Рубчинский представил новую коллекцию для Канье Уэста на русском

Российский дизайнер Гоша Рубчинский создал новую коллекцию для рэпера Канье Уэста и его бренда. Пока неизвестно, будет ли капсула в продаже.

Образцы продемонстрировал сам Канье на своем концерте, состоявшемся накануне. «Фак Адидас. Иди на***», – гласят надписи из новой линейки.

Напомним, Канье Уэст долгое время сотрудничал с «Адидас», однако в 2022 году контракт был разорван по инициативе бренда после того, как рэпер появился на людях в футболке «Жизни белых важны» и сделал несколько заявлений, расцененных как антисемиткские.

Гоша Рубчинский в феврале стал главным дизайнером собственного бренда Канье Уэста. В сотрудничестве с американцем он уже успел возродить свой мерч «Черные псы».

Москва, Елена Сычева

© 2024, РИА «Новый День»

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