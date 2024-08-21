Вот и все: Дженнифер Лопес подает на развод с Беном Аффлеком после двух лет брака

Дженнифер Лопес подает на развод с Беном Аффлеком после двух лет брака. Иск направлен в суд Лос-Анджелеса.

В документах не указано о существовании брачного договора и, по слухам, его и не было.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переехали в Лас-Вегас два года назад. С мая этого года в СМИ активно муссировались служхи об их крайне напряженных отношениях. Фактически, в последние месяцы Дженнифер появилась одна на Met Gala, а затем объявила о досрочном завершении своего мирового тура на фоне неутешительных продаж билетов, а также «необходимости быть со своими детьми, семьей, друзьями».

Джен и Бен не фотографировались вместе с марта, за исключением того случая, когда в начале июня они были окружены папарацци, когда покидали баскетбольный матч его сына в Санта-Монике, и тогда они обменялись скромным поцелуем в щеку.

Напомним, что Лопес и Аффлек встретились на съемках фильма «Жесткая любовь» в 2003 году, впервые они были парой в период с 2002 по 2004 год и почти поженились, но свадьба была отменена из-за «чрезмерного внимания средств массовой информации», как объяснили сами бывшие жених и невеста.

Причины нынешнего развода официально не озвучены. Близкие сторонам лица утверждают, что речь идет о принципиально разных подходах к жизни. Месяцами Лопес и Аффлек искали решение, чтобы положить конец распрям, но соглашение, видимо, так и не было достигнуто. Дом для совместного проживания, купленный парой, выставлен на продажу.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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