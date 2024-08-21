Британская пресса опубликовала фото 66-летней Мадонны

Легендарная певица Мадонна попала в объективы фотокамер во время прогулки по курортному городу Террачина в Италии. Как пишет Daily Mail, 66-летнюю артистку сопровождал её 28-летний бойфренд – футболист, родившийся на Ямайке, Аким Моррис.

Как отмечает издание, после ужина Мадонна посетила древнеримский театр и Капитолий с частной экскурсией, а в час ночи вместе со своим спуьником отбыла из порта Террачины на яхте.

Считается, что Мадонна и Аким впервые встретились в 2022 году, после чего его фото было в журнале, который издает артистка.

Террачина, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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