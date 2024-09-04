Элтон Джон полуослеп после глазной инфекции

Певец Элтон Джон частично ослеп после пережитой им глазной инфекции.
«Летом я боролся с серьезной глазной инфекцией, из-за которой у меня, к сожалению, ухудшилось зрение на один глаз. Я выздоравливаю, но это очень медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение к пораженному глазу вернется. Я очень благодарен прекрасной команде врачей и медсестер, а также моей семье, которые так хорошо заботились обо мне в течение последних нескольких недель», – рассказал Элтон Джон своим поклонникам в социальной сети, запрещенной в России.
По сообщению СМИ, Элтон Джон, закончивший в прошлом году гастрольную деятельность, ведет переговоры о создании мюзикла на основе своего звездного каталога классических хитов.
Лондон, Елена Васильева
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