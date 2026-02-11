Бритни Спирс продала права на свои песни за 200 млн долларов

Бритни Спирс продала все права на свои музыкальные произведения за 200 миллионов долларов. До нее такое же решение приняли Джастин Бибер, Шакира и Боб Дилан.

Как сообщают американские СМИ, владельцем каталога Спирск стало музыкальное издательство Primary Wave.

Сумма сделки, завершенной 30 декабря, не разглашается в юридических документах, касающихся соглашения. TMZ, первым опубликовавший эту новость, предполагает цифру в 200 миллионов долларов, хотя ни артист, ни компания именно ее не подтвердили.

Благодаря этому соглашению Бритни Спирс присоединяется к Джастину Биберу, который также продал свои права на песни за 200 миллионов долларов.

Продажа прав позволяет артистам монетизировать свои каталоги, которые представляют собой привлекательные долгосрочные активы для инвесторов в эпоху стриминга. Индустрия процветает в Соединенных Штатах, где специализированные инвесторы и крупные лейблы (Sony, Universal, Warner и др.) начинают накапливать права. Primary Wave – один из ведущих игроков на этом рынке, владеющий правами на произведения Уитни Хьюстон, Боба Марли, Принса и Стиви Никс.

Владельцы издательских прав на песню получают финансовое вознаграждение за каждую трансляцию, продажу альбома или использование в рекламе и фильмах. Права на запись (мастер-записи) регулируют воспроизведение и распространение произведений. Таким образом, эта сделка может открыть путь для новых коммерческих проектов, связанных с творчеством Бритни Спирс.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

