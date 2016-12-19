В Красноярском крае цирковой леопард напал на зрительницу

Публикации за 19.12.16

В городе Боготол Красноярского края на женщину во время циркового представления напал леопард. Пострадавшая была госпитализирована с рваными ранами предплечья. Медики наложили около десяти швов. Состояние женщины оценивается как средней тяжести, сообщает РИА Новости. По данным регионального Минздрава, пострадавшая находится в сознании, в транспортировке в Красноярск не нуждается, проходит лечение в местной больнице. В полиции сообщили, что по факту инцидента начата проверка.

В соцсетях местные пользователи пишут, что во время представления цирка-шапито леопард перестал слушаться дрессировщиков и вырвался в зрительный зал. Женщина получила травмы, защищая от нападения хищника маленького мальчика. По словам свидетелей случившегося, на арене не было загородок, обычных для номеров с крупными хищниками. По данным Лайфа, в больницу были доставлены и два сотрудника цирка, которые также получили ранения в схватке с леопардом. У них раны кистей и плеч.

Подробности инцидента сообщает Оксана Ускова на своей странице в соцсети «Одноклассники»: «Чудом остался жив мой сын. Моя подруга своим телом прикрыла моего сыночка от сорвавшегося леопарда... очень пострадала, лежит в хирургии, наложено 10 швов, перекушено сухожилие». 4-летний ребенок отделался испугом и может сейчас говорить только об этом. Женщина пишет, что леопард совершенно не подчинялся дрессировщикам и вел себя агрессивно. Животное силой утянули за кулисы и объявили антракт, но вскоре леопард без поводка и ошейника выскочил из-за кулис, среди зрителей началась паника.

«Когда я увидела, что он вылезает впереди нас, схватила своего 4-летнего сына, попыталась броситься влево, но из-за давки сделать этого не удалось. Подруга, сидевшая справа от меня, успела прикрыть ребенка своим телом. Я услышала крик – повернулась и увидела, что леопард вцепился ей в руку и терзает. Вокруг образовалась давка – страшное зрелище, все в панике бежали, падали», – пишет Оксана.

Она добавляет, что ее 54-летняя подруга истекала кровью, но никто не вызывал помощь: зрители бежали, работники цирка ловили леопарда. «Скорую» вызвала сама Ускова. Еще одна зрительница злополучного представления в комментариях к сообщению Оксаны пишет, что при звонке в цирк на следующий день с вопросами о случившемся «сказали, что ничего не было».

Как сообщает ТК «Енисей», сама пострадавшая рассказала, что к ней в больницу приходили работники цирка и предложили ей 10 тысяч рублей за молчание, но она отказалась и собирается обратиться в полицию. По данным Усковой, от ягуара пострадала работавшая с ним дрессировщица, которой тоже пришлось накладывать швы в больнице, а еще двум сотрудникам шапито зверь покусал кисти. После случившегося циркачи вернули деньги за билеты и свернули свою деятельность.

Красноярск, Зоя Березина

Красноярск. Другие новости 19.12.16

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