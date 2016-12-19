В Комсомольске-на-Амуре пьяный рецидивист убил сына и сделал жену инвалидом

Публикации за 19.12.16

В Комсомольске-на-Амуре 41-летний рецидивист убил своего 6-летнего сына и пытался зарезать жену. Она осталась жива, но парализована из-за ранений шеи. На протяжении четырех лет до трагедии женщина звонила в полицию чуть не каждую неделю и жаловалась на избивавшего ее супруга.

Как сообщает пресс-служба СКР по Хабаровскому краю, фигурант задержан, ему уже предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство». Обвиняемый уже дал признательные показания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство, за кражу, умышленное повреждение чужого имущества. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем DVhab приводит некоторые подробности случившегося. Известно, что трагедия произошла 16 декабря в квартире одного из домов на улице Лазо. Преступление мужчина совершил в пьяном виде. Полиции он заявил, что решил убить супругу за то, что она часто «сдавала» его полицейским, а ребёнка – чтобы он «никому не достался». Причем план убийства он разработал в деталях.

В ночь на 16 декабря в 00.10 в дежурную часть позвонили соседи проблемной семьи и сообщили о том, что из их квартиры раздаются женские крики о помощи. Прибывший на место отряд ППС криков не услышал, и, по словам полицейских, дверь им никто не открыл. Чуть позже, около трёх часов ночи, в полицию вновь позвонили с просьбой выехать на указанный адрес. На этот раз звонок был от матери потерпевшей, которая сообщила, что её дочь убивают. Приехав сюда в 04:30 утра, полицейские, попав внутрь, обнаружили задушенного ребёнка в постели, а его мать – с резаными ранами шеи. Женщина оказалась жива и могла говорить, но была обездвижена из-за повреждения нервных окончаний. Сейчас она в реанимации в критическом состоянии.

Пьяный убийца был тут же задержан. Он рассказал, что, сидя в очередной раз в спецприёмнике для задержанных, куда его «определили» за побои супруге, он решил расправиться с ней за то, что она его туда постоянно «сдаёт». Возвращаясь домой, он спланировал двойное убийство. Дождавшись, когда жена ляжет спать, он пришёл к кровати своего шестилетнего сына и сказал, что «папа сделает тебе массаж». После этого он задушил ребенка.

Затем взял нож и стал наносить им удары спящей жене в шею. Потом заявил, что им нужно «выпить на прощание» и ушёл из дома в поисках спиртного. Женщина не могла шевелиться, но кричала. Тогда соседи вызвали полицию (первый вызов). Вернувшись в квартиру с шампанским, детоубийца стал заливать женщине его в горло через трубочку. Жена попросила душегуба, чтобы тот позволил сделать ей звонок своей матери, чтобы попрощаться. Тот набрал номер тёщи, и сказал ей, мол, с тобой хочет попрощаться дочка, сейчас её убьют. Мать стала звонить на 02 (второй звонок), после этого полиция уже вошла в квартиру.

В ходе проверки вызовов с данного адреса выяснилось, что сотрудников правопорядка женщина вызывала каждую неделю на протяжении четырёх лет. Все эти годы муж, злоупотребляющий спиртными напитками, регулярно избивал её.

Комсомольск-на-Амуре, Зоя Березина

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