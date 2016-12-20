В Сибири дедушку оштрафовали за полеты над деревней на самодельном самолете

Публикации за 20.12.16

В Новосибирской области пенсионер из села Верх-Тула оштрафован на 2 тыс. рублей за полеты над деревней на самодельном самолете. Он построил летательный аппарат и летом этого года летал на нем над садовым товариществом «Овражки». «Вопреки требованиям безопасности полетов самолет не имел регистрационных и опознавательных знаков, сертификата летной годности; на борту отсутствовали судовые и бортовые документы, аварийный радиомаяк. Пилот не проходил обязательного медицинского обследования, не имел свидетельства пилота, т.е. выполнял полеты, не имея соответствующих знаний и навыков в сфере авиации», – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

После проверки на пенсионера-Икара были возбуждены административные производства. Его привлекли к административной ответственности, назначили штраф и запретили летать.

Новосибирск, Зоя Березина

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