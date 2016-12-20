NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 20.12.16

По Новороссийску вновь разъезжает новогодняя маршрутка (ФОТО)

По Новороссийску вновь разъезжает новогодняя маршрутка (ФОТО)

В Новороссийске водитель маршрутного такси №21 второй год подряд устанавливает в своем автомобиле новогоднюю ёлку и накрывает праздничный стол. Кроме того, он наряжается в костюм Деда Мороза, а в этом году ему помогает и кондуктор, одетая Снегурочкой, рассказывают пользователи соцсетей.

Новый День: По Новороссийску вновь разъезжает новогодняя маршрутка (ФОТО)

Фото: @stroganova_o

Пассажиры отмечают, что для пассажиров установлен стол с угощениями и детским шампанским, а в салоне играет новогодняя музыка.

Новый День: По Новороссийску вновь разъезжает новогодняя маршрутка (ФОТО)

Фото: 2015 год. Фото: Ngnovoros.ru

Впервые «новогодняя» маршрутка появилась в Новороссийске в конце 2015 года, напоминает «Юга.ру». Несмотря на публикации в СМИ и соцсетях, имя водителя остаётся неизвестным. Пассажиры называют маршрутку «самой шикарной в городе», так как в салоне всегда чисто, а «водитель вежливый и опрятный».

Новый День: По Новороссийску вновь разъезжает новогодняя маршрутка (ФОТО)

Фото: Водитель маршрутки №21, 2015 год. Фото: Ngnovoros.ru

Новороссийск, Иван Гридин

Новороссийск. Другие новости 20.12.16

СМИ: В Москве задержан известный криминальный авторитет Акоп Рыжий. / Симферополь встретит новогодние праздники с развороченным пешеходным центром. Заказчики не учли одно из времен года. / В Москве 19-летний уроженец Средней Азии ранил ножом полицейского.

© 2016, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter