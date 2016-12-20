По Новороссийску вновь разъезжает новогодняя маршрутка (ФОТО)

Публикации за 20.12.16

В Новороссийске водитель маршрутного такси №21 второй год подряд устанавливает в своем автомобиле новогоднюю ёлку и накрывает праздничный стол. Кроме того, он наряжается в костюм Деда Мороза, а в этом году ему помогает и кондуктор, одетая Снегурочкой, рассказывают пользователи соцсетей.

Фото: @stroganova_o

Пассажиры отмечают, что для пассажиров установлен стол с угощениями и детским шампанским, а в салоне играет новогодняя музыка.

Фото: 2015 год. Фото: Ngnovoros.ru

Впервые «новогодняя» маршрутка появилась в Новороссийске в конце 2015 года, напоминает «Юга.ру». Несмотря на публикации в СМИ и соцсетях, имя водителя остаётся неизвестным. Пассажиры называют маршрутку «самой шикарной в городе», так как в салоне всегда чисто, а «водитель вежливый и опрятный».

Фото: Водитель маршрутки №21, 2015 год. Фото: Ngnovoros.ru

Новороссийск, Иван Гридин

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