Житель Кузбасса, изгоняя «злые силы», зарезал жену и тещу

Публикации за 11.01.17

43-летний житель города Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область) отправлен на принудительное лечение в закрытую психбольницу после убийства жены и тещи. Как сообщает пресс-служба СКР, собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении к убийце принудительных мер медицинского характера.

Двойное убийство мужчина совершил в мае прошлого года. Однажды ночью ему почудилось, что в его жену вселились «злые силы». Он напал на женщину с ножом. Она успела позвонить с просьбой о помощи матери и брату, но после этого супруг ее зарезал. Когда через некоторое время приехала мать женщины, мужчина зарезал и ее тоже. После этого его задержали полицейские, которых вызвал прибывший на место брат и сын убитых.

Врачи «скорой помощи» констатировали смерть обеих женщин. В рамках расследования мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан невменяемым, нуждающимся в применении в отношении него принудительных мер медицинского характера. Его поместили в психиатрический стационар специализированного закрытого типа с интенсивным режимом наблюдения.

Кемерово, Зоя Березина

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