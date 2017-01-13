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Общество

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Публикации за 13.01.17

Под Астраханью пьяный водитель приехал в ГИБДД оплачивать штрафы

Под Астраханью пьяный водитель приехал в ГИБДД оплачивать штрафы

В Ахтубинском районе Астраханской области водитель в состоянии алкогольного опьянения приехал в отдел ГИБДД оплачивать штрафы. Признаки опьянения заметила инспектор по исполнению административного законодательства и вызвала сотрудников дорожно-патрульной службы, сообщает региональное УГИБДД.

Госавтоинспекторы остановили 42-летнего автолюбителя, подходившего к своему автомобилю. Мужчина отказался от прохождения освидетельствования. Сотрудниками дорожной полиции установлено, что это повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Астрахань, Зоя Березина

Астрахань. Другие новости 13.01.17

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