Похищенная в Оренбурге школьница сумела из багажника дозвониться до мамы / Ребенка спасли, злодей задержан

Публикации за 18.01.17

Детективная история с похищением в Оренбурге 12-летней девочки закончилась относительно благополучно. Ребенка спасли, похититель задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц. Сама девочка сделала все, что могла, для своего спасения. Из багажника машины похитителя она сумела отправить СМС-сообщение маме и даже быстро поговорить с ней, попросив о помощи. Мать ребенка немедленно вызвала полицию. Ребенка нашли.

Девочку похитили накануне днем на улице Родимцева в Оренбурге. Ребенка силой усадили в белую «Ладу-Гранту» и увезли. Местонахождение автомобиля удалось установить в течение нескольких часов, нашли и похитителя. Злоумышленник задержан. Им оказался ранее не судимый 29-летний житель Пермского края, который временно проживает в городе Оренбурге, в ноябре прошлого года приехал на заработки. Подозреваемый работал в коммерческой организации рабочим, не женат, детей нет.

Первоначально в ходе следствия были получены данные о двух похитителях, однако эта версия не нашла своего подтверждения. Установлено, что задержанный совершил похищение ребенка самостоятельно. Проверяется версия о причастности фигуранта к другим аналогичным преступлениям, в том числе к попытке нападения на двух девочек в Степном поселке города Оренбурга.

Следствие устанавливает все обстоятельства и мотив преступления. Будут назначены необходимые экспертизы, организованы допросы свидетелей, а также следственные действия с участием потерпевшей и подозреваемого. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с широким общественным резонансом дело будет передано в отдел по расследованию особо важных дел.

«Следственный комитет выражает благодарность волонтерам, всему журналистскому сообществу, жителям города, которые оказались неравнодушными и приняли активное участие в поисках похищенной девочки, что позволило в короткий период времени найти ребенка, и избежать возможных негативных последствий», – говорится в сообщении СКР.

Оренбург, Зоя Березина

Оренбург. Другие новости 18.01.17

Новым главой КРСУ назначен замминистра строительства. / «Уральские авиалинии» поставили новый рекорд: 6,4 миллиона пассажиров за 2016 год. / Сигареты по дешевке из багажника. В Екатеринбурге развернулась подпольная торговля подакцизными товарами (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»