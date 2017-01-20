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Общество

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Публикации за 20.01.17

ЛГБТ-активистам запретили гей-парад на Полярном круге

ЛГБТ-активистам запретили гей-парад на Полярном круге

В Салехарде запретили гей-парад. Активисты ЛГБТ, получив отказ, обратились в суд.

В городской администрации пояснили, что ЛГБТ-активисты впервые подали властям полярного города уведомление о проведении двух митингов и одного шествия. «Поступало уведомление о проведении 29 и 31 января митингов, 30 января – шествия. Рассчитано это было на 300 человек. Заявителю направлен отказ», – цитирует «Интерфакс» представителя городской администрации. Чиновник пояснил, что в отказе указывается на нарушение в случае проведения данных мероприятий закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Инициатор «полярного гей-парада» – московский ЛГБТ-активист Николай Алексеев. В соцсетях он сообщил, что Ямал, где находится Салехард, стал 65-м из 85-ти субъектов РФ, где были поданы уведомления о проведении гей-парада и других правозащитных ЛГБТ-акций.

Салехард – административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), единственный город в мире, находящийся непосредственно на Полярном круге.

Салехард, Зоя Березина

Салехард. Другие новости 20.01.17

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