В Забайкалье банда отобрала больше миллиона рублей у детдомовцев

Публикации за 23.01.17

В Забайкалье задержаны участники банды, вымогавшей деньги у воспитанников детских домов. Характерно, что потерпевшие даже не обращались в полицию.

Как сообщает краевое УМВД, вымогатели действовали в Чите и районах Забайкалья с августа прошлого года. Сотрудники полиции установили шесть лиц, которые причастны к совершению преступлений. Они знали, что детдомовцам ежемесячно начисляются социальные пособия, которыми они могут воспользоваться по достижении совершеннолетия. Задержанные устанавливали таких молодых людей и суммы начисленных им денежных средств. С помощью угроз они забирали деньги. Одного из потерпевших участники преступной группы увезли в Бурятию, где заставили перечислить им свыше 400 тысяч рублей.

Следственной частью краевого УМВД в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Установлено пять потерпевших, которым нанесен ущерб на общую сумму свыше миллиона рублей. Расследование продолжается.

Чита, Зоя Березина

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