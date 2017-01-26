Молодая мама, парализованная при родах, надеется встать на ноги в санатории Крыма: нужны средства на реабилитацию (ФОТО)

Публикации за 26.01.17

Молодая мама из Уфы Лиана Самигуллина, парализованная в результате врачебной ошибки при родах, надеется, что сможет рано или поздно встать на ноги. Реабилитологи посоветовали женщине ехать в санаторий имени Пирогова в Крыму, где на ноги ставили и самых безнадежных больных. Однако у Лианы, которая из-за инвалидности не работает и сидит в ребенком дома, не хватает средств. Зарплата мужа уходит на текущее лечение и ребенка. Девушка надеется на помощь.

История Лианы Самигуллиной из Уфы началась в ноябре 2013 года. В день, который должен был стать самым счастливым в ее жизни, она стала инвалидом. Врачебная ошибка при родах привела к тому, что девушку парализовало, с тех пор Лиана не может ходить.

«Все сразу шло как-то не так, хотя всю беременность я была здорова и должна была рожать сама. Но трижды 28 ноября я приезжала со схватками в роддом больницы №6 Уфы, меня отправляли домой. Спустя сутки все-таки приняли, но никакой помощи не оказывали, даже когда проткнули околоплодный пузырь. Потом врач пришел со словами: «Либо ты рожаешь сама, но мертвого ребенка, либо мы делаем экстренное кесарево и спасаем ребенка». Естественно, я выбрала кесарево, – вспоминает Лиана. – Анестезиолог рассказал, что лучше всего ставить эпидуральную анестезию, потому что тогда я сразу смогу увидеть ребенка. О возможных осложнениях меня не предупредили и поставили три укола в позвоночник. Но я все равно чувствовала боль, тогда меня вырубили общим наркозом. Очнулась я уже в реанимации. Ног с тех пор я не чувствовала».

По словам Лианы, во время введения эпидуральной анестезии образовалась гематома в спинном мозге. Ее нужно было немедленно удалять, но врачи медлили, и операцию на позвоночнике девушке сделали лишь трое суток спустя. Было слишком поздно. Лиана осталась парализованной.

«Потом начались месяцы реабилитации. Мы даже ребенка не видели, потому что нас на 4 месяца отправили в Республиканскую клиническую больницу. Там были вместе с мужем до марта, ребенок был у моей мамы. Но реабилитация не помогла. С тех пор у меня ухудшилось состояние ног. Затем я ездила в клинику мозга в Березовский Свердловской области. Там реабилитологи посоветовали мне ехать в санаторий имени Пирогова в Крыму, город Саки. Я общалась с такими же девушками, как я. Они говорят, что некоторым лечение в Саки помогло, и девушки начали ходить. Там хорошие врачи ЛФК, массажи, ванны. Мне важно, чтобы состояние если не улучшалось, то хотя бы не становилось хуже», – говорит Лиана.

Сейчас у семьи Самигуллиных нет денег, чтобы оплатить поездку в Крым. Лиану нельзя перевозить в поезде или самолете, поэтому нужно заказывать специальный автомобиль, также нужно оплачивать счета за лечение.

«С тех пор, как все это произошло, я не могу работать. Работает один муж. Я то сижу дома с ребенком, то лечусь», – говорил Лиана.

Семья Самигуллиных надеется, что удастся собрать хотя бы часть суммы, чтобы Лиана смогла пройти реабилитацию и, возможно, встала с инвалидного кресла.

Отправить средства можно на счет мужа Лианы (сама девушка не может ходить в банк) Ильдара Самигуллина.

Реквизиты банка:

Доп офис № 8598/0245 Сбербанк

Кор/счет банка 30101810300000000601

БИК банка 048073601

Счет получателя 40817810606005224089

ФИО получателя Самигуллин Ильдар Фларитович

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

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