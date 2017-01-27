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Общество

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Публикации за 27.01.17

В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра (ФОТО)

В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра (ФОТО)

Незабываемую свадебную церемонию устроила себе и своему избраннику невеста из американского штата Северная Каролина. Она пришла на свадьбу в костюме тираннозавра. Увидев суженую-ряженую, традиционно одетый жених, по-простому говоря, уржался и, судя по всему, влюбился в нее еще больше. Видеозапись необычной свадьбы, опубликованная в фейсбуке, набрала более 2,5 млн просмотров. Под костюмом динозавра на девушке было обычное торжественное платье и основную часть бракосочетания она провела в человеческом обличье.

Новый День: В США невеста пришла на свадьбу в костюме тираннозавра (ФОТО)

Жених был весь такой торжественный, с букетом подсолнухов... (фото – Facebook)

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 27.01.17

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