Легендарная «Аврора» появилась в Сибири (ФОТО) / Омские заключенные вылепили из снега 6-метровую копию крейсера

Публикации за 27.01.17

В Омской области трое заключенных лечебного исправительного учреждения №10 к 100-летию Октябрьской революции слепили из снега 6-метровую копию крейсера «Аврора». Об этом сообщает региональное управление ФСИН РФ.

«Из цельного утрамбованного сугроба возвели корпус корабля, мелкие детали дымоходные трубы, раструбы, якоря, пушки и шлюпки лепили отдельно, – рассказали в ведомстве. – В работе использовались мастерок, шпатель, лопата и ножовка. От мачт к носовой части и вдоль борта всего корабля натянуты канаты. А на флагштоке на самом носу корабля развевается Андреевский флаг – флаг военно-морского флота».

Кроме знаменитого крейсера, осужденные из снега вырезали льва – по подобию скульптуры, что украшает набережную Невы в Санкт-Петербурге.

Копия «Авроры», слепленная заключенными (фото: ГУФСИН РФ по Омской области)

Омск, Ольга Панфилова

Омск. Другие новости 27.01.17

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