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Общество

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Публикации за 09.02.17

СКР: мэр Тайшета задержан по подозрению в мошенничестве

СКР: мэр Тайшета задержан по подозрению в мошенничестве

Мэр Тайшетского района Иркутской области Александр Величко задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональный СКР.

В сообщении отмечается, что в Иркутской области продолжается расследование уголовного дела по факту совершения мошеннических действий работниками коммерческой организации, связанных с незаконным отчуждением муниципального имущества. Предварительным следствием установлено, что бывший директор и учредитель одной из коммерческих организаций в 2013 году путем мошенничества оформил право собственности на объекты недвижимости – артезианские скважины (без осуществления их фактического строительства) на территории Тайшета, заведомо зная, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной администрацией Тайшетского городского поселения из средств областного бюджета. Своими действиями он причинил ущерб в особо крупном размере. В 2016 году вышеуказанное лицо было избрано мэром муниципального образования «Тайшетский район».

Сегодня Величко был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления. В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сегодня стало известно о задержании Величко прямо на рабочем месте и проведении в администрации района обыска и выемки документов

Иркутск, Зоя Березина

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