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Публикации за 17.02.17

Кто засоряет унитазы? Директор школы в Татарстане развесил камеры в женских туалетах
кадр из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

Кто засоряет унитазы? Директор школы в Татарстане развесил камеры в женских туалетах

В Татарстане передано в суд уголовное дело директора одной из школ Тукаевского района республики. 44-летний мужчина обвиняется по двум статьям УКР РФ – «Превышение должностных полномочий» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, директор школы с 11 января 2016 года устанавливал в женских туалетах для педагогического и технического персонала, а также учениц видеорегистратор и производил видеосъемку посетительниц, которую затем незаконно просматривал. Противоправная деятельность директора была пресечена в сентябре 2016 года, когда одна из сотрудниц обнаружила видеорегистратор, установленный под раковиной. Причастность к совершению преступления мужчина признал и заявил, что установил камеру, чтобы узнать, кто засоряет унитазы.

Казань, Зоя Березина

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