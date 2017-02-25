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Общество

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Публикации за 25.02.17

В Краснодаре умер оставленный в бэби-боксе младенец
фото raz-vit.com

В Краснодаре умер оставленный в бэби-боксе младенец

В одной из больниц Краснодара скончалась новорожденная девочка, подброшенная 21 февраля в бэби-бокс. У ребенка были признаки истощения. По факту смерти новорожденной организована доследственная проверка.

«Врачи медицинского учреждения несколько часов боролись за жизнь ребенка, однако спасти девочку не удалось», – цитирует «Интерфакс» сообщение регионального СКР.

По информации ГТРК «Кубань», погибший ребенок родился недоношенным и был обнаружен уже в состоянии клинической смерти. Младенца оставили в бэби-боксе в черном полиэтиленовом пакете, никакой записки обнаружено не было. Личность роженицы устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, минувшей осенью сенатор Елена Мизулина предложила закон о полном запрете в России бэби-боксов. Эта инициатива вызвала бурные дискуссии в обществе. Правительство РФ рекомендовало Мизулиной «серьезно доработать» ее законопроект, указав на ряд противоречий в документе, которые усложнят правоприменительную практику. В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ запрет бэби-боксов оценили как «неумный» и «несвоевременный». Эксперты, занимающиеся проблемами отказов от детей, также заявили, что к подобной системе надо относиться крайне осторожно и продуманно, и если бэби-боксы могут спасти хотя бы «одну-две жизни» – ее необходимо сохранить.

Краснодар, Полина Николаева

Краснодар. Другие новости 25.02.17

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