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Общество

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Публикации за 01.03.17

В Новосибирске водитель съел в суде медицинский талон, уличавший его в пьяной езде

В Новосибирске водитель съел в суде медицинский талон, уличавший его в пьяной езде

В Новосибирске автолюбитель в суде съел медицинский талон, уличавший его в «пьяной езде». По факту начата проверка.

Судебными приставами Болотнинского района области был составлен рапорт об обнаружении признаков совершения преступления по ч.1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба регионально УФССП.

Дело было так: сотрудники ГИБДД остановили водителя для проверки на предмет алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина не отказался, но результаты оказались не в его пользу. Явившись в суд для ознакомления с материалами дела, водитель подошел к секретарю. Здесь он начал очень тщательно начал просматривать бумаги, а затем схватил талон медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в крови и съел его, шокировав своим поступком секретаря.

Новосибирск, Зоя Березина

Новосибирск. Другие новости 01.03.17

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