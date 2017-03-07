«Победила жадность»: Вечный огонь в Омске погасили из-за отсутствия средств (ФОТО)

Публикации за 07.03.17

Мемориал «Вечный огонь» в Омске перестал отвечать своему названию: включать огонь будут лишь на пару недель в году. Причина отказа от постоянной работы мемориала – отсутствие денег на его поддержание, сообщили FlashSiberia в мэрии.

Собеседник пояснил, что ассигнований на поддержание мемориала не предусмотрено, нет и «нормативов по горению». «Решили пока так – огонь гореть будет 15-17 дней в году, в том числе 23 Февраля и 9 Мая», – сказал он.

Вечный огонь оказался на балансе мэрии с 1 января. Ранее содержанием Вечного огня занималась омская областная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке Омскгоргаза. В городской администрации добавили, что власти будут просить областное правительство забрать у них мемориал.

О том, что в омском Парке победы не горит Вечный огонь 6 марта сообщил один из местных жителей в соцсети «ВКонтакте» и поинтересовался, что произошло. Как сообщает «ОмскИнформ», после начавшегося скандала в мэрии заявил, что решение о приостановке горения Вечного огня самолично принял первый вице-мэр Сергей Фролов, который даже не посоветовался с главой города Вячеславом Двораковским, и это решение может дать повод для отставки чиновника.

Администрация Омской области поручила разобраться в ситуации и выяснить, «где победила жадность». Областные власти обещают, что Вечный огонь будет гореть всегда, как и положено. «Если мэр этот вопрос не решит, то мы будем брать этот вопрос на себя», – заключили в областной администрации.

Скриншот страницы «ВКонтакте» – Омск ВК – Жизнь города

Омск, Зоя Березина

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