Новосибирские ученые, приручившие лис, на чистом энтузиазме решили одомашнить соболя

Публикации за 09.03.17

Ученые федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики», ранее успешно приручившие лис и норок, решили сделать соболя «по-настоящему ручным зверьком». Эксперимент по одомашниванию соболя ведется на звероферме института, сейчас там живут двадцать соболей, отловленных на Алтае, сообщается на сайте ИЦиГ.

В первую очередь ставится задача сохранить генофонд алтайской популяции, в которой отмечается огромное разнообразие соболей. В свое время туда выпускали баргузинского, бурятского и амурского соболя. В итоге там возник некий «смешанный тип», очень интересный как раз для генетиков. Параллельно сибирские ученые вместе со своими московскими коллегами работают над генетической картой соболей для всей территории страны. Пока работы проводятся на чистом энтузиазме ученых, но институт рассчитывает, что проект будет поддержан государственным финансированием.

В настоящее время из тайги ежегодно изымается по 500-600 тысяч соболей, при этом популяция всех разновидностей соболя в России составляет около 1,5 млн особей.

Популяция соболя в результате хищнической добычи была почти уничтожена уже к середине XIX века, однако ее удалось восстановить благодаря принятым еще до революции мерам. В 1916 году в Бурятии близ Байкала был создан Баргузинский заповедник, а затем и программе расселения соболя, принятой советским правительством. Охота на соболя была полностью запрещена в 1935 году, тогда же стартовала программа восстановления его численности. К 1970-м годам ареал обитания был восстановлен на допетровском уровне.

В 1959 году в ИЦиГ был начат эксперимент по одомашниванию лис. Суть его заключалась в отборе лисиц на эмоционально-положительные реакции к человеку. В результате удалось создать уникальную, известную во всем мире популяцию дружелюбных по отношению к человеку серебристо-черных лисиц, поведение которых формируется на генетической основе и стабильно сохраняется в поколениях.

Новосибирск, Полина Николаева

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