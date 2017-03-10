В Нижнем Новгороде подросток пытался зарезать жившего на две семьи отца

Публикации за 10.03.17

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело на 16-летнего парня, который пытался зарезать собственного отца. Преступление было совершено 7 марта, сообщает пресс-служба СКР. 63-летний мужчина находится в больнице в стабильно-тяжелом состоянии.

В этот день вечером подросток и его родители были у себя дома. Неожиданно парень забежал в комнату отца и стал бить мужчину ножом в шею и грудь. На крики прибежала мать и стала оттаскивать сына. Отец выбежал из квартиры в подъезд, подросток побежал за ним, и, догнав, нанес ему еще несколько ножевых ранений. На шум выбежали соседи, которые защитили мужчину от мальчика.

По предварительным данным, в семье и раньше происходили ссоры. Отец избивал мать и детей. К тому же недавно стало известно, что мужчина жил на две семьи. Именно это и стало причиной нападения подростка на отца.

Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину он признал частично, ссылаясь на то, что недостаточно хорошо помнит события того дня.

Нижний Новгород, Зоя Березина

Нижний Новгород. Другие новости 10.03.17

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